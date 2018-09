MANDELLO – Anche quest’anno non poteva mancare, tra le regate organizzate dalla LNI Mandello del Lario, lo storico trofeo Ercole Carcano che per il 2018 assume una veste del tutto rinnovata.

In accordo con Carcano infatti, la Sezione di Mandello ha deciso un importante “cambio della guardia” dalla classica classe Star alla più numerosa flotta dei Laser.

Tra le 70 e le 90 imbarcazioni divise in tre categorie Laser 4.7 (per i più giovani dai 14 ai 18 anni) e le olimpiche Laser Radial e Standard, si contenderanno l’ambito trofeo Challenge che ha visto tra i suoi vincitori del passato velisti di fama mondiale.

“In quest’anno ricco di eventi il trofeo Carcano sarà sicuramente il più importante sia dal punto di vista numerico che per il fatto che la Lega Navale di Mandello ospiterà per la prima volta questa classe diffusissima in tutto il mondo – spiegano gli organizzatori – Il progetto è molto ambizioso e lo scopo è sicuramente quello di presentare Mandello del Lario, la Lega Navale e il suo campo di regata a questi regatanti di tutte le età creando un appuntamento fisso con loro ogni anno. Per questo motivo si ringraziano per il grande sforzo tutti gli organizzatori e i sostenitori, prima tra tutti Carcano Antonio Spa per l’importante sforzo che contribuirà a rendere certamente indimenticabile questa edizione del trofeo”.

Quindi proseguono: “Per Carcano significa molto stringere un forte legame con il proprio territorio e rispondere in modo concreto al dovere di restituire alla propria terra ciò che in oltre 130 anni di storia aziendale ha donato. L’azienda crede nei giovani come risorsa su cui investire e nello sport come valore educativo”.

Ci saranno ben 18 i premi in palio tra cui il trofeo Challenge, una vela nuova 4.7 per il primo concorrente Under 16 e una vela nuova “radial” per il primo concorrente Under 19; non mancheranno poi fantastici gadget ricordo per tutti i partecipanti.

“Invitiamo tutti i Mandellesi – annunciano dalla sede di via Pra Magno – a dare uno sguardo al nostro amato lago a partire dalle ore 13:00 di domenica 30 settembre per godersi uno spettacolo davvero unico!”