VALMADRERA – La prima tappa della Coppa Italia H22 Speed Casa Milano si è disputata nelle acque di Valmadrera sabato 21 e domenica 22 aprile con 15 equipaggi al via.

Riparte dal ramo di Lecco il primo appuntamento della stagione 2018 degli H22 con la regata organizzata dal Circolo Vela Tivano che aveva già ospitato il Campionato italiano H22 nel 2017.

Sono 4 le prove disputate sabato, con una breva sui 6/8 nodi che non si è fatta troppo attendere; le regate si sono dimostrate subito avvincenti, non sono mancati i cambi di posizione e le battaglie agguerrite fra i veterani della classe e i nuovi armatori.

Una lotta serrata che ha visto salire in testa alla classifica provvisoria POBEDA ITA 136 di Frigerio, seguito da BLEAK ITA 123 di Matteo Nasini e THERSANDRE ITA 140 di Marchesi a cui non sono bastati 2 primi posti per guadagnare la vetta.

Domenica, nella quinta prova, con un tivano sugli 8/10 nodi, è ADRENALINA ITA 119 di Leo di Venosa che si è aggiudicata il primo posto, tallonato da BLANCA ITA 122 di Michele Voghi e POBEDA ITA 136 di Frigerio al terzo posto.

Nella sesta e ultima prova, il tivano in diminuzione costringe il Comitato di Regata ad un accorciamento del percorso: è THERSANDRE di Marchesi con Roberto Spata alla tattica ad approfittare degli ultimi refoli seguito da POBEDA ITA 136 dell’instancabile Marco Frigerio al secondo posto e MALI XI 141, del combattivo Marco Nova, che approfittando degli ultimi refoli si è aggiudicato un terzo piazzamento.

Dopo sei prove, con uno scarto, la prima tappa del circuito si è conclusa con POBEDA ITA 136 di Marco Frigerio che sale sul gradino più alto grazie alla sua costanza, THERSANDRE ITA 140 di Marchesi al secondo e BLEAK ITA 123 di Matteo Nasini al terzo.

L’H22 One Design si conferma una classe interessante che ha saputo attrarre nuovi armatori, grazie alle caratteristiche di un’imbarcazione facile da armare, piacevole da condurre e che permette elevate prestazioni e divertimento.