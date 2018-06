MANDELLO – Oltre 30 imbarcazioni, di cui 13 Dinghy, hanno navigato in ricordo di un grande sportivo, scomparso 8 anni fa, ma sempre vivo nei ricordi e nei racconti dei tanti amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo: Alfio Peraboni.

Per il 7° anno la moglie Giulia e la figlia Clio, affiancate quest’anno anche dal piccolo Amerigo, hanno battezzato l’Alfio Cup 2018: sabato e domenica in acqua i dinghy e i Platu, domenica crociera per la classe libera.

Il Trofeo Vento di Velasco Vitali (che viene assegnato al vincitore della classe più numerosa) è andato a Vito Moschioni, che dopo 4 prove si è imposto su Pierluigi Puthod. Terzo posto per Marco Dubbini, pari punti con il quarto, Andrea De Santis: sfortunato l’atleta di casa, che nella quarta e ultima prova ha mancato il secondo posto per un buco di vento. Primo tra le barche in legno Michele Belingheri su Principe.

Sabato sera una spettacolare cena in giardino per oltre 120 persone a base di risotto e stinco, e taglio della torta finale.

Di seguito i vincitori delle singole categorie: Platu: Claudio Fasoli, Deriva fino a 4 mt: Roberto Valpolini, Crociera oltre 9 mt: Artusi D., Star: Magni R., Crociera entro 9 mt.: Longhi Fiorenzo, Monotipo sotto i 7 mt: Lo Bianco F.

Un grandissimo ringraziamento da parte della Lega Navale di Mandello a tutti i volontari e ai ragazzi e genitori della squadra agonistica per il prezioso supporto, a Marco Colombo della classe Dinghy per aver supportato l’organizzazione in questa prima esperienza con la classe e al main sponsor della regata Giulio Azzoni della Ditta Forniture Industriali Luigi Azzoni.