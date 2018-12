BUSTO GAROLFO – E’ una vittoria speciale quella colta quest’oggi dal Lecco. I blucelesti espugnano con un gol di Corna all’87’ il terreno del Milano City e, dato il contemporaneo pareggio a reti bianche della Sanremese contro il Bra, ottengono la vetta solitaria del girone A di Serie D.

L’avvio di gara del Lecco è buono con Draghetti e Pedrocchi che si fanno apprezzare per due belle iniziative in area milanese, comunque controllate dalla difesa locale. Poco prima del 20′ Lattarulo, servito dall’ex Varese Neto Pereira, cade in area dopo un contrasto con Corna ma il direttore di gara lascia proseguire.

Al 23′ Lisai calcia forte rasoterra su punizione con la sfera che termina di poco a lato. Due minuti più tardi Magonara colpisce con una botta improvvisa dalla lunga distanza che per poco non si concretizza nel gol della domenica. A questo punto il Lecco prova ad aumentare la pressione ma al 26′ perde Draghetti, che è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio: al suo posto subentra D’Anna.

Le ultime occasioni prima dell’intervallo capitano a Poletto, che con un’acrobazia costringe Frigione alla deviazione in angolo, e a Lella che conclude fuori di un nulla in girata. Nel mezzo il Milano City ha una buona chance con Lattarulo, bravo a sfondare dalla sinistra.

Nella ripresa è ancora il Lecco a tenere maggiormente il pallino del gioco. La prima occasione la costruisce D’Anna, il quale serve Segato che però conclude male.

Al 65′ i lariani sfiorano il vantaggio: Malgrati stacca coi tempi giusti e incorna a rete ma la palla viene si stampa sul montante. Al 71′ arriva un’altra grandissima occasione da rete, questa volta la difesa del Milano City si salva con un intervento sulla linea di porta. All’82’ è il neoentrato Silvestro a provarci con una conclusione al volo che però non inquadra lo specchio.

Nonostante la porta del Milano City sembri stregata il Lecco continua a spingere per ottenere ad ogni costo i tre punti. I ragazzi di Gaburro hanno il merito di crederci anche se la partita sembra essere destinata al pareggio e a tre minuti dallo scadere vengono premiati quando Corna finalizza di testa un’apertura di Pedrocchi. E’ il gol vittoria che manda in estasi i tifosi lariani giunti in gran numero a Busto Garolfo.