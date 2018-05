OLGINATE – Roberto Tirelli non sarà più l’allenatore della Elevationshop.com di Olginate, a comunicarlo è la stessa Polisportiva per voce del presidente Samuele Biffi.

“Ringraziamo Roberto Tirelli per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni di permanenza a Olginate, in cui vinto il campionato di serie C regionale e la Coppa Lombardia e ha guidato la squadra al primo storico campionato nazionale di serie B2, chiudendo al quinto posto e rimanendo in lotta per il terzo posto fino alla fine – commenta il presidente Samuele Biffi – Tirelli ha svolto il proprio compito con competenza e professionalità, portando la squadra su palcoscenici importanti e raggiungendo risultati rilevanti, per nulla scontati, ma frutto del lavoro quotidiano in palestra; gli auguriamo le migliori fortune per il suo futuro”.

“Sono molto soddisfatto dell’esperienza vissuta a Olginate – commenta il tecnico Roberto Tirelli – In due anni ho potuto raggiungere obiettivi sfidanti: vittoria del campionato di serie C, vittoria in Coppa Lombardia e secondo posto nella competizione per lo scudetto nella stagione 2016/2017. Nel 2018 un campionato di serie B2 vissuto da neopromossi ma da protagonisti che ci ha visto rimanere in gara per i playoff sino all’ultima partita. Sicuramente questi due anni mi hanno permesso di accrescere ulteriormente il mio bagaglio di esperienze e competenze. Di questo ringrazio tutte le atlete che hanno fatto con me questo percorso, lo staff tecnico di grande professionalità con cui ho avuto il piacere di collaborare, la società che mi ha scelto per guidare la squadra in un progetto biennale che ha portato per la prima volta Olginate in un campionato nazionale. Si conclude la nostra collaborazione e si apre per me un momento di valutazione di nuove opportunità di crescita”.

Intanto la società olginatese è al lavoro per programmare la stagione futura, ha iniziato i colloqui con le atlete e insieme al coordinatore del progetto Gionatan Menga sta valutando tutte le diverse opzioni legate alle risorse economiche e strutturali a disposizione.