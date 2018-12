LECCO – L’AcciaiTubi si inchina sul campo della Futura Volley di Busto ed è costretta ad una battuta di arresto in campionato. Le avversarie meritano il risultato, le nostre giocatrici hanno subìto il loro gioco ed anche il palazzetto gremito di tifosi.

La Picco Lecco fatica da subito ad entrare in partita, subendo soprattutto in ricezione e non riuscendo a fare quei soliti punti a muro così preziosi. Nel secondo set, coach Milano inserisce Civitico (appena rientrata dall’infortunio) al posto di Badini e poi Sironi su Martinelli. Il secondo e il terzo parziale sono più combattuti, l’AcciaiTubi ritrova alcune buone giocate anche se le padrone di casa non sbagliano praticamente nulla. Ultima sostituzione con Mainetti al posto di Santini. Buona comunque la prestazione di Garzonio, sempre pronta in ricezione e in difesa soprattutto, e di Stomeo, così come sono stati preziosi i punti di capitan Ferrario e di Lancini.

Insomma, una serata difficile per la squadra biancorossa che si ferma a quota 20 in campionato (mantenendo comunque un ottimo secondo posto), lasciando andare a 23 punti la Futura Giovani.

Il commento del coach: “Partita giocata dalle avversarie sul fondamentale della battuta, che noi abbiamo subìto tanto ed ha costretto il nostro palleggiatore a non avere molte soluzioni di gioco. Anche il loro muro molto presente ci ha messo a dura prova, soprattutto su palla alta. Peccato per il secondo set in cui siamo andati avanti alla pari fino al 20, ma poi abbiano commesso qualche errore di troppo, permettendo alla avversarie di chiudere il set. Stessa situazione nel terzo parziale, troppi i nostri errori e Busto ha meritatamente chiuso la gara. Non siamo purtroppo riusciti a giocare la partita con un po’ più di personalità, ma comunque il nostro percorso resta gratificante e riverseremo tutta la nostra voglia di fare bene sabato prossimo contro Vigevano”.

“Resta un po’ di amarezza perché non siamo riuscite a mettere in pratica quello che avevamo preparato – ha aggiunto il libero Barbara Garzonio – A partire dalla battuta dove siamo state troppo inefficaci, mentre al contrario loro ci hanno messo tanto in difficoltà in ricezione. Non avendo quasi mai palla in mano non siamo riuscite a fare il nostro gioco, faticando poi in ogni fondamentale. Loro hanno fatto una gran partita, hanno meritato la vittoria ma c’è dispiacere per come l’abbiamo affrontata sia tecnicamente che a livello di atteggiamento. Sicuramente in un partita come questa serviva più carattere e più personalità”.

Sabato prossimo, 8 dicembre alle ore 21.00 al Bione, altro big match per l’AcciaiTubi contro Vigevano, quarta forza del campionato.

Futura Volley Giovani Bus.Va vs AcciaiTubi Pallavolo Lecco A.Picco 3-0

(25-16, 25-22, 25-21)