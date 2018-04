LECCO – L’AcciaiTubi Pallavolo Lecco A. Picco centra l’obiettivo atteso da 25 anni: con 3 giornate di anticipo, le ragazze biancorosse mettono la parola fine al campionato e volano direttamente in B1!

Sabato sera hanno espugnato il campo della Ceramiche Speretta Cusano per 0-3: partita senza storia, mai davvero combattuta, con il sestetto della Picco che entra in campo agguerrito più che mai. Coach Milano schiera sempre la formazione titolare, senza cambi nemmeno con 10 punti di vantaggio, facendo immaginare l’intento della serata. Tanti i sostenitori biancorossi presenti a Cusano che hanno applaudito senza sosta le loro giocatrici e hanno preso parte ai festeggiamenti post partita.

Una promozione tanto attesa, sudata e pensata durante ogni partita, ma sicuramente meritata alla fine di un campionato giocato sempre ad alti livelli da un punto di vista tecnico e di intensità (tranne per alcuni scivoloni soprattutto nel girone di andata).

Ecco le protagoniste della promozione: Benedetta Bruno: il capitano; Cinzia Ferrario; Arianna Lancin; Cindy Fezzi Lee; Debora Stomeo; Ester Franco; Martina Pastrenge; Giulia Spreafico; Melania Lancini; Valentina Asiaghi; Ina Cara.

Il team biancorosso a cui si deve la promozione si completa con il coach Gianfranco Milano, il secondo allenatore Diego Ficarra e il team manager Paolo Rusconi, che hanno saputo creare il giusto equilibrio per una squadra vincente sotto ogni punto di vista.

Il presidente della società Pallavolo Lecco A. Picco Dario Righetti, insieme al suo Direttore Sportivo Alessandro Alippi, possono così essere pienamente soddisfatti per il sogno della promozione che è ora realtà.

La grande festa per la squadra lecchese è programmata per sabato 5 maggio, in occasione dell’ultima partita di campionato casalinga. Sui social seguiranno poi i dettagli dell’evento.