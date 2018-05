MANDELLO – Un sogno che si avvera, una storica promozione: la prima squadra della Pallavolo Polisportiva Mandello festeggia la fine dei Play Off nel migliore dei modi, vincendo a Lazzate in gara due e portando a casa il risultato più sperato e difficile, la promozione in serie B.

Dopo la bella vittoria in casa lo scorso mercoledì, finita 3-2 per Mandello, sabato sera al palazzetto di Lazzate, gremito di sostenitori, il bis.

Una vittoria che lascia il segno ed emoziona, come racconta Mauro Lafranconi, Direttore Sportivo della sezione Pallavolo della Polisportiva Mandello: “L’anno scorso ci eravamo arrivati vicinissimi, purtroppo un’infortunio ci ha strappato l’obiettivo all’ultimo. Quest’anno, nonostante le sfortune non siano mancate, ce l’abbiamo fatta. Merito delle ragazze, bravissime in campo e affiatate anche fuori, e naturalmente degli allenatori, Daniele Valsecchi, Simone Mariani e Matteo Ciuffreda, che con impegno, dedizione e sacrificio hanno formato e motivato il gruppo, arrivando a questo bel risultato”.

Il prossimo anno dunque per la prima volta la Polisportiva Mandello giocherà nel campionato di B2. Come fatto sapere da Lanfranconi, già dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per formare la squadra che affronterà la nuova e impegnativa stagione.

“Vorrei ringraziare di cuore il pubblico che quest’anno ci ha sostenuti con grinta, in tutte le partite di Play Off, fino alla fine. In particolare ringrazio le ragazze dell’Under 12 e 14 della Polisportiva che non hanno mai fatto mancare il loro supporto durante le partite giocate in casa” ha concluso Lanfranconi.

I complimenti arrivano anche dall’amministrazione comunale, con il vicesindaco e assessore allo Sport Serenella Alippi che ha commentato: “Un bellissimo risultato per la nostra Polisportiva, complimenti a tutte le ragazze, agli allenatori e allo staff, Mandello è fiera di voi”.

Ecco i nomi della prima squadra: Daniela Sacchi (Capitano); Arianna Lafranconi, Elisa Vizzini, Cristiana Colombo, Carlotta Marconi, Anna Monti, Chiara Maresi, Laura Pelacchi, Silvia Andreotti, Emma Rodolatti, Chiara Orietti, Martina Dell’Orto, Linda Stropeni, Martina Marini e Antonella Cucciniello.