OLGINATE – Nella penultima giornata del campionato nazionale di serie B2 la Elevationshop.com Olginate travolge sul proprio campo il Cusano Milanino (Milano) con il punteggio di 3-0 (25-10, 25-15, 25-15), al termine di un match senza storia, dominato sin dai primi scambi.

La padrone di casa mettono in campo tutte le loro qualità per conquistare bottino pieno in poco più di un’ora; una vittoria che consente alle olginatesi di salire al terzo posto, scavalcando Fiorenzuola (battuta a Ostiano) e in attesa del posticipo del Gossolengo, che mercoledì 2 maggio riceverà il già retrocesso Vero Volley Monza.

Per la corsa all’ultimo posto valido per i play off tutto si deciderà sabato 5 maggio, quando la Elevationshop.com scenderà a Fiorenzuola d’Arda per il big match dell’ultima giornata, con l’orecchio a Gorgonzola dove giocherà Gossolengo. In caso di arrivo a pari punti tra Olginate e Gossolengo passerebbero le piacentine in virtù di una vittoria in più.

Tornando alla partita di sabato, in avvio Tirelli e Rebecca schierano Colombo in regia, Alice Comi opposto, Cattaneo e Tresoldi al centro, Rinaldi e Rocca in banda, Acquistapace libero; nel corso della partita spazio anche a Perego, Giudici e Cortesi. Le leoncine mettono in campo sin da subito cattiveria agonistica, grinta e voglia di vincere davanti al proprio pubblico che ricambia con entusiasmo

Nel primo set le olginatesi, sempre prive di Boscolo Nata per un serio infortunio a un dito della mano, partono a razzo (12-5, 16-8), grazie ad attacchi e muri di qualità. La musica non cambia nel secondo (11-6, 20-12), con le locali che non lasciano spazio a errori, forti della battuta e degli attacchi. Andamento simile nel terzo parziale (5-1, 11-5), con la squadra di casa che gioca con facilità e automatismi perfetti, determinata a non concedere il minimo spazio alle milanesi.

Finisce così l’ultima partita casalinga della stagione regolare, con le olginatesi sotto le tribune a ricevere l’applauso del proprio pubblico e l’abbraccio di alcune atlete delle formazioni giovanili; la speranza di tutti è quella di rivedere ancora le leoncine sul parquet del palazzetto di via Campagnola per i play off, un premio meritato per la prima stagione in un campionato nazionale vissuta da protagoniste.

Il commento di coach Roberto Tirelli: “Abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine, Cusano non è mai riuscito a impensierirci. Abbiamo giocato una buona gara in ogni fondamentale. Volevamo conquistare tre punti e li abbiamo ottenuti mettendo sul campo determinazione”.

Tabellino: Colombo, Alice Comi 5, Rinaldi 5, Rocca 9, Cattaneo 9, Tresoldi 13, Acquistapace (L), Perego 2, Giudici 8, Cortesi. N.e.: Francesca Comi (L2), Boscolo Nata, Rainoldi. All.: Tirelli e Rebecca.