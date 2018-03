OLGINATE – Oltre alla Elevationshop.com Olginate, vincitrice sul campo della seconda in classifica Ostiano Volley (Cremona) per 3-0 (25-18, 25-23, 25-20) nella ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B2, il fine settimana appena trascorso ha visto impegnate 6 formazioni giovanili della Pallavolo Olginate con un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte.

Segnali discordanti per la Seconda divisione, targata Mafra Due, che espugna il campo del fanalino di cosa Gso Sirone per 3-2 (24-26, 20-2,5 25-21, 25-23, 15-11). Le ragazze guidate da Marco Perego concedono i primi due set alle avversarie, cresciute rispetto all’andata soprattutto in attacco. Poi le olginatesi crescono con servizi più efficaci e attacchi più incisivi, ribaltando il punteggio. Brave comunque le nostre a non demoralizzarsi dopo i primi due parziali persi e a reagire, conquistando almeno due punti.

La Terza divisione vince in casa contro la Pallavolo Galbiate con il punteggio di 3-2 (25-9, 25-19, 23-25, 20-25, 15-7). Dopo due set giocati al meglio, le ragazze guidate da Marco Perego perdono la concentrazione e concedono fin troppo alle avversarie, facendosi recuperare a superare nei finali di terzo e quarto set. Nel tie-break le olginatesi riprendono la retta via, partendo subito bene, e non lasciano spazio alle galbiatesi.

Sconfitta esterna per l’Under 16 sul campo dell’Asd OSFNSA Oggiono con il punteggio di 2-3 (19-25, 23-25, 25-22, 25-23, 11-15). Avvio di primo set con tanti errori per le ragazze guidate da Marco Perego, a cui non basta il tentativo di rimonta nel finale. Nel secondo set le olginatesi partono bene e allungano di qualche punto, ma commettono troppi errori in tutti i fondamentali, consentendo il ritorno delle oggionesi. Terzo e quarto set con Olginate che riesce a limitare le imprecisioni e a incidere molto di più in attacco, cosa che non si ripete nel quinto set.

Approfittando del turno di riposo, l’Under 14 disputa un allenamento congiunto sul campo del San Vito Civate, formazione che milita nel campionato Juniores CSI. Positiva la prestazione delle ragazze allenate da Paolo Lancini che giocano con la rete più alta (2,20 metri) e contro ragazze più grandi, disputando mini set al 20 e situazioni dal 20 pari.

L’Under 13 perde sul campo della capolista Lissone Young Volley per 0-3 (10-25, 14-25, 12-25) al termine di una brutta prestazione. Contro una formazione più forte le ragazze guidate da Alessio Castellano e Igor Sersale non entrano mai in partita e commettono parecchi errori, soprattutto in ricezione.

Nella fase Spring l’Under 12 espugna il campo del Volley Team Brianza per 3-0 (25-19, 25-12, 25-22). Partita un po’ sottotono per le ragazze allenate da Deborah Bonacina, che nonostante i tanti errori riescono comunque a portare a casa i tre punti.

Riposo per il Minivolley 4×4 Blu e il Minivolley 4×4 Bianco, in attesa della seconda fase.

Il Minivolley 3×3 si impone in trasferta sul terreno del Volley Team Brianza Verde con il punteggio di 4-1 (21-10, 21-15, 21-16, 16-21, 21-8). Le piccole olginatesi, guidate da Lucija Giudici, mantengono il controllano delle operazioni nei primi tre set, poi un leggero calo nel quarto e un pronto riscatto nel quinto.

Nel prossimo fine settimana campionati fermi per le festività pasquali; questo il programma alla ripresa:

Serie B2: sabato 7 aprile ore 17.45: Elevationshop.com Olginate – Uniabita Cinisello (Milano)

Seconda divisione: venerdì 6 aprile ore 21.00: Pol. Oratorio Bulciago – Mafra Due Olginate

Terza divisione: domenica 8 aprile ore 19.30: Pol. Olginate – Gs Belledense

Under 16: sabato 7 aprile ore 18.30: Emme-vi Volley – Pol. Olginate

Under 14: domenica 8 aprile ore 14.00: Pol. Olginate – Pol. Mandello

Under 13: domenica 8 aprile ore 17.00: Pol. Olginate – Pro Victoria Monza

Under 12: sabato 7 aprile ore 15.30: Emme-vi Volley – Pol. Olginate

Minivolley 4×4: da definire: Pol. Olginate Blu – Volley Calolzio

Minivolley 4×4: da definire: Pol. Olginate Bianco – Gb Volley

Minivolley 3×3: domenica 8 aprile ore 11.30: Pol. Olginate – Gso Sirone