LECCO – Vittoria per la compagine di Stefano Lullia alla prima sfida del torneo Memorial Colombo disputato a Vizzolo Predabissi.

Le biancorosse della Ram Serramenti Picco Lecco impegnate nel campionato di serie C hanno affrontato Meda, altro sestetto che affronterà la C, nel quale militano ragazze di forte esperienza. Una Picco young ( termine appropriato considerato l’età media attorno ai 19 anni) che ha messo in campo tanta grinta e, sabato prossimo, affronterà in finale il Quinto Volley, squadra che ha superato le padrone di casa. La Picco vince 2-1 con parziali di 25-20, 20-25, 15-10. Il commento del coach Lullia:

” La cosa positiva che hanno giocato da squadra, lottando su ogni pallone senza mai mollare. Da migliorare quella comunicazione in campo indispensabile per gestire alcune situazioni di gioco” spiega il coach.

Nel primo set le biancorosse prendono un lieve vantaggio che portano fino a conclusione della frazione. Nel secondo parziale la Ram Serramenti Picco Lecco deve rincorrere l’avversario perdendo il set a 20. Il decisivo terzo set è un monologo della squadra di Lullia che si porta sul 10-4 controllando bene il finale.

La Picco ha giocato con Roncon, Scola, Mainetti, Gatti, Leandri, Ramini e Dell’oro (libero). A disposizione Riva, Sy, Brivio, Ronzoni e Zoia (libero).