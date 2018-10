LECCO – Inizia un anno importante per la Picco Lecco: dopo la promozione ottenuta nella passata stagione sportiva, la società lecchese si prepara alla grande sfida della B1.

Venerdì sera, alla Canottieri di Lecco, è avvenuta la presentazione della squadra, in cui non mancano nuovi innesti, dello staff tecnico e delle divise nuove di zecca. Acciaitubi, da dieci anni sostenitore di questa realtà sportiva, è diventata main sponsor della Picco.

“Non ci sentiamo arrivati, ci sentiamo ancora all’inizio – ha commentato il presidente Dario Righetti – A fare la differenza è il poter contare su un gruppo coeso di persone, alcuni rappresentano la storia di quasi cinquant’anni della Picco e con loro ci sono tanti giovani che si dedicano allo sport. Continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, giocando con serietà e fairplay perché sappiamo che la correttezza è ciò che paga nel lungo periodo”.

Il presidente ha ricordato l’istituzione delle borse di studio, lo scorso anno, che saranno riproposte anche per questa stazione per le under 16 e under 18. “Sappiamo bene che le nostre atlete si devono dividere tra l’attività sportiva, la scuola, il lavoro e la famiglia. Vogliamo che per loro lo sport possa essere un’occasione di crescita e di divertimento”.

Novità importanti in questa stagione sono l’arrivo di Alice Santini, atleta fiorentina reduce delle esperienze in serie A1 e serie A2 e la fascia di capitano che quest’anno sarà indossata da Cinzia Ferrario:

“Mi sento sicuramente una maggiore responsabilità e so che sarà un’esperienza che mi farà crescere; dover motivare le ragazze, avere un atteggiamento più positivo. Sono contento ci siano loro in squadra, sono davvero delle belle persone – ha raccontato Cinzia – daremo il massimo”.

La B1 sarà una prova non affatto semplice per la Picco che da oltre quindici anni mancava questo traguardo e coach Gianfranco Milano lo sa bene:

“Noi siamo delle matricole e di conseguenza come tali dobbiamo pensare, adattarci e fare tanti lavori di umiltà, di interpretazione – ha sottolineato l’allenatore – Dovremo competere da subito nel girone A, uno dei più tosti”.

Alla presentazione della squadra, moderata dal giornalista Balbiani, erano presenti anche Massimo Sala, presidente del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco del volley, e il consigliere comunale Roberto Nigriello: “Con la promozione avete portato il nome di Lecco sempre più in alto” ha commentato il rappresentante del comune.

Roster B1

Allenatore Milano Gianfranco

Secondo allenatore Ficarra Diego

Dirigenti Rusconi Paolo, Bruno Benedetta

Palleggiatori : Stomeo Debora, Mandaglio Alessia

Centrali: Ferrario Cinzia, Badini Beatrice, Civitico Giada

Bande: Lancini Arianna, Mainetti Rachele, Santini Alice

Opposti: Martinelli Martina, Sironi Giorgia

Liberi: Garzonio Barbara, Dell’Oro Chiara