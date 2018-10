LECCO – Il debutto in B1 non poteva essere migliore. L’AcciaiTubi conquista la prima vittoria casalinga davanti un numeroso pubblico biancorosso.

Il coach Gianfranco Milano schiera il sestetto formato da Lancini, Martinelli, Ferrrario (C), Santini, Stomeo, Civitico, Garzonio (L).

Le due squadre iniziano impostando un gioco equilibrato, ma poi sul 5 pari Stomeo va in battuta, mette in difficoltà le avversarie anche con 2 ace portandosi sul 9-5.

Si continua con una serie di attacchi e muri vincenti da parte di Lancini, Civitico e Ferrario che, insieme a una Garzonio incontenibile in seconda linea, mettono in crisi Ostiano. Due ace di Lancini e il muro di Sironi (appena entrata su Stomeo) chiudono il set.

Nel secondo parziale la Picco imposta il suo ritmo e riesce a non farsi mai raggiungere dalle avversarie, anche se si portano a meno 2 sul 23-21. Un grande recupero di Stomeo permette alla squadra biancorossa di riprendersi il servizio e Santini chiude il set con un potente attacco.

Il terzo set inizia diversamente. Ostiano parte convinta, la Picco sembra non riuscire a reagire subito e sul 4-6 coach Milano inserisce la giovane Mainetti (al posto di Santini), che si fa trovare pronta alla chiamata e risponde bene in ricezione e in difesa. Troppi errori in difesa e di poca concentrazione portano le avversarie sul punteggio di 5-12. Rientra Santini. Milano sceglie Sironi al posto di Martinelli e piano piano le ragazze di capitan Ferrario recuperano fiducia e terreno. Buona la reazione di tutte le giocatrici in campo, che ci mettono testa e cuore, e la Picco arriva sul punteggio di 22-20. Un attacco di Lancini e l’ace di Sironi chiudono la partita. Buona la prima per l’AcciaiTubi Picco Lecco!