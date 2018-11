LECCO – Altra vittoria messa in tasca ieri sera, sabato, dall’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Picco a dimostrazione che la squadra c’è e che ha voglia di fare bene in questo nuovo campionato di B1. Una vittoria schiacciante con la quale le ragazze di coach Gianfranco Milano hanno liquidato per 3 a 0 le avversarie del Volley 2001 Garlasco Pavia.

Ed è proprio l’allenatore Milano che commenta a fine gara: “È stato importante l’atteggiamento, sapevamo di avere una qualità tecnica migliore ma quella si dimostra solo se si riesce ad essere concentrati. Sapevamo i loro limiti, li abbiamo evidenziati e siamo stati bravi noi a non andare in difficoltà quando loro hanno iniziato a murare alcuni nostri attaccanti. Sono contento della prova delle giocatrici perché hanno dimostrato di voler fare bene, in ogni occasione. Stiamo esprimendo una buona pallavolo, teniamo alta l’attenzione durante la settimana per fare in modo di continuare a sfruttare il buon momento. Quando è possibile facciamo in modo che tutte le atlete possano entrare in campo, perché secondo me è giusto che sperimentino il clima della partita, che spesso deve essere gestito a livello soprattutto emotivo”.

“Sono contenta per la prestazione personale, ma soprattutto per la squadra – aggiunge Beatrice Badini, MVP della serata – Siamo state brave a portare a casa la partita che comunque doveva essere assolutamente vinta. Noi lavoriamo ogni giorno per dare il massimo in partita, senza porci obiettivi di campionato particolari. Dobbiamo solo giocare bene perché per noi è importante questo: crescere singolarmente e come gruppo”.