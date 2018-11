CALOLZIOCORTE – Un meratese sul ring di Calolzio per il titolo italiano di wrestling. L’evento-spettacolo è in programma sabato 17 novembre a Calolziocorte. Il wrestling, visto come disciplina spettacolo che regala da lungo tempo emozioni e colpi di scena a grandi e piccini, da oltre 18 anni può contare su una lega italiana che raccoglie i migliori lottatori nazionali e non, portando in alto il nome del wrestling made in Italy. L’Italian Championship Wrestling (www.wrestlingitaliano.it) è diventata ormai un traguardo per qualsiasi atleta nostrano (e non solo) che voglia cimentarsi in questo sport che fonde competizione e intrattenimento.

Sabato la Icw si prepara a tornare a Calolziocorte per Icw Vae Victis (tradotto dal latino “guai ai vinti”): uno spettacolo entusiasmante che promette di replicare il successo dell’edizione dell’anno scorso.

Piatto forte della serata sarà lo scontro valido per il titolo italiano, che vedrà sicuro protagonista un lottatore lecchese doc, Davide Cagliani di Merate, in arte “Il Pirata Doblone”, che sfiderà il campione in carica, il fuoriclasse Nick Lenders, atleta bresciano. Ci si aspetta un forte tifo per il meratese Doblone, ex campione europeo che in oltre 11 anni di carriera non è però mai riuscito a far suo il titolo più prestigioso e ambito della federazione.

Matt Mahoney, al secolo Matteo Anghileri di Olginate, farà squadra con Luke Strike e se la vedrà con gli egocentrici Jesse Jones & Sonny Vegas. Confermata poi la presenza del lottatore più acrobatico e innovativo della Icw, “Il Dominatore dell’Aria” Eron Sky, da Como, che affronterà il wrestler bosniaco Miroslav Mijatovic in un incontro che si promette incandescente.

Chi ha detto che il Wrestling non è sport per signorine? Ci sarà spazio anche per le donne in un match che vedrà contrapporsi Mary Cooper e la terribile Trixie. In un match tra due dei wrestler più attivi sui ring europei, il lottatore di Bulciago Alessandro Riva (in arte Alessandro Corleone) affronterà un atleta svizzero con importanti esperienze negli Stati Uniti, il tenebroso vampiro del ring, Belthazar.

La stella della serata Andy Manero è pronto a brillare sul ring di Calolziocorte, a meno che i suoi piani non vengano rovinati dallo scultoreo Dave Atlas, massiccio atleta comasco, nonché uno dei giovani talenti più promettenti dell’intera federazione.

Completerà la kermesse un match quadrangolare valido per il titolo interregionale, che vedrà il campione Psycho Mike dover resistere all’assalto di ben tre avversari: il ragazzo prodigio Akira, il rabbioso Hardcore Cassi e il talentuoso bresciano Mirko Mori, reduce da una lunga trasferta nel circuito del wrestling inglese.

Il gong di Icw Vae Victis suonerà alle ore 21 sabato 17 novembre al palazzetto del Lavello a Calolziocorte. Informazioni su www.ilgrandewrestling.com.