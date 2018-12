ROGENO – Domenica mattina numeri ancora importanti alla seconda giornata del IX° trofeo Meridiana di corsa campestre valido per il campionato provinciale Csi di corsa campestre, poco meno di 600 sono stati i partecipanti alle gare organizzate dal Gs Rogeno.

Percorso spettacolare con continui cambi di direzione e di pendenza, a differenza degli anni scorsi dove il terreno era pesante per le piogge cadute in abbondanza alla vigilia, questa volta il freddo pungente ha mantenuto il tracciato in buone condizioni fino alla fine e solo nelle ultime gare il fango ha iniziato ad infastidire gli atleti.



Ultime gare in programma quelle riservate agli Assoluti con gli atleti che andavano dalla categoria Juniores fino agli Amatori A con al via ben 76 partenti, ha visto dopo poco meno di 5km la vittoria in solitudine di Mattia Gaffuri con la maglia del Team Pasturo che precede la coppia della Pol Besanese Francesco Canclini e Lorenzo Pozzi.



Al femminile con le categorie raggruppare dalla Allieve sino alle Veterane B con 83 partenti, dopo le fasi iniziali con la fuga di Francesca Rusconi (Team Pasturo) c’è stato il vemente ritorno della Juniores Laura Policoro della Besanese che precede Alessia Bergamini del Cortenova e la Rusconi.



Al termine delle premiazioni individuali con i primi tre atleti fino agli Allievi premiati con coppa e premio in natura e dalle Juniores in su con premio in natura, era attesa per la classifica di società con le prime cinque a ritirare la coppa, in classifica sono finite ben 21 società che partecipano al campionato più sei fuori punteggio, si parte dalla quinta e sale sul podio l’Us Derviese con 415 punti, quarto posto per la Virtus Calco con 564 punti, terza di giornata As Premana con 770 punti, Team Pasturo dopo la bella prova sui prati di casa questa volta cede la vittoria e si accontenta del secondo posto con 1147 punti, tripudio giallo blu col Cortenova che vince la classifica di giornata con 1172 punti e dopo due delle quattro giornate previste dal campionato guida appaiata al Team Pasturo con 57 punti giornata.

Ora dopo la lunga sosta, il campionato ripartirà a Bevera di Sirtori al 13 gennaio con la gara organizzata dalla Polisportiva Castello Brianza e al 10 febbraio a Arcore la quarta giornata concluderà il campionato provinciale.

Di seguito tutti i podi di giornata:

Cuccioli: Sofia Piazza (Cortenova), Michela Pomoni (Premana), Alessandra Loi (Bellano): Federico Cassinelli (Derviese), Federico Crippa (Derviese) Federico sartini (Bernate).

Esordienti: Gaia Rigamonti (Calco), Gloria Moruzzi (Krono lario Team), Anita Raineri (Bellano): Francesco Gianola (Premana), Hubert Pomoni (Premana), Jacopo Mapelli (Krono Lario Team).

Ragazze/i: Aurora Combi (Cortenova), Alessia Acquistapace (Cortenova), Ylenia Bertoldini (Cortenova): Daniele Moruzzi (Krono Lario Team), Massimo Mazza (Calco), Carlo Tagliabue (Derviese).

Cadette/i: Marta Ladiga (Calco), Sofia Gianola (Premana), Benedetta Buzzella (Derviese): Leon Bordoli Csi Morbegno), Daniele Oltolini (Derviese), Giulio Mascheri (Cortenova).

Allieve/i: Clara Agostoni (Team Pasturo), Clara Spano (Cortenova), Maya Galperti (Derviese): Giovanni Di Dio (Calco), Andrea Plebani (Calco), Giovanni Artusi (Cortenova).

Juniores: Laura Pellicoro (Besanese), Nicole Acerboni (Bellano), Francesca Gianola (Premana): Lorenzo mauri (Krono Lario Team), Andrea Rota (Team Pasturo), Marco Fumagalli (Calco).

Seniores: Alessia Bergamini (Cortenova), Francesca Rusconi (Team Pasturo), Arianna Oregioni (Santi Nuova Olonio): Mattia Gaffuri (Team Pasturo), Francesco Canclini (Besanese), Lorenzo Pozzi (Besanese)

Amatori A: Simona Fazzini (Premana), Elisa Gianola (Premana), Debora Dell’Andrino (Santi Nuova Olonio): Fabio Boffelli (Calco), Giovanni Gianola (Premana), Fausto Rizzi (Premana).

Amatori B: Paola Testa (Derviese), Maria Gianola (Cortenova), Angela Mastalli (Bellano): Graziano Zugnoni (Santi Nuova Olonio), Roberto Pedroncelli (Santi Nuova Olonio), Tiziano Bertoldini (Cortenova).

Veterane/i A: Carmen Piani (Atl Lecco), Gabriella Maggioni (Pol Lib Cernuschese), Anna Maria Arrigoni Battaia (Cortenova): Pietro Riva (Pagnona), Gianni Muttoni (Pagnona), Roberto Rovedatti (Csi Morbegno).

Veterane/i B: Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese), Augusta Riva (Pagnona), Anna Angrisani (Bellano): Lauro Baruffaldi (Cortenova), Marino Tagliaferri (Pagnona), Francesco Invernizzi (Stella Alpina).

LA GALLERIA FOTOGRAFICA