LECCO – Il mondo dello yoga negli ultimi anni ha visto un grande boom di interesse, col rapido moltiplicarsi di corsi ed esperti che si sono appassionati a questa antica disciplina indiana.

Alcune persone hanno scelto di divulgare la loro passione sul web, diventando vere e proprie “influencer” riconosciute a livello nazionale. Il sito Yoga Magazine Italia ha redatto un articolo dove indicava le quindici più note a livello nazionale e la lecchese Micol Dell’Oro è stata classificata al dodicesimo posto.

“Ho iniziato a praticare lo yoga quattro anni fa, appassionandomi immediatamente. In poco tempo ho deciso di condividere le cose che imparavo nei canali sociali, principalmente via Instagram. Nel mio percorso di crescita ho scelto di vivere lo yoga a trecentosessanta gradi, offrendo a tutti i consigli giusti per vivere una vita equilibrata” ha dichiarato Micol.

Gli appassionati valtellinesi hanno già conosciuto Micol per gli eventi organizzati nei pressi della sua abitazione di Ballabio, a offerta libera.

“Ho cercato di diffondere la mia idea di yoga e vita sana. Abbiamo prima fatto una lezione tutti insieme e poi un aperitivo vegano. Credo che questa disciplina non si possa limitare alle semplici lezioni, ma debba essere strettamente collegata a uno stile di vita equilibrato, in grado di portare armonia in tutto quello che facciamo”. conclude.

Per seguire Micol potete consultare il suo sito internet o seguire il profilo Instagram.