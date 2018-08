VALMADRERA – Per il periodo di agosto e settembre il Comune di Valmadrera ha aderito a “Ponti sul Lario”, un progetto che per il periodo di chiusura delle scuole, in occasione delle vacanze estive, vede l’attivazione di diverse sedi di “Servizio Ponti” sul territorio lecchese.

Si tratta di un’attività educativa organizzata da Sineresi, Omnia Language e Retesalute per ospitare nel corso di intere giornate bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il progetto si rivolge alle famiglie che abbiano a carico almeno un figlio minore, residenti o domiciliate in Regione Lombardia e in cui almeno uno dei genitori sia occupato. Il servizio è gratuito e comprende la merenda, mentre il pranzo sarà al sacco a carico della famiglia. Per informazioni e moduli di preiscrizione consultare il sito del Comune di Valmadrera o rivolgersi allo Sportello per il cittadino