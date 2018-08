VALMADRERA – Il comune di Valmadrera ha disposto la chiusura di via Preguda per poter effettuare lavori di ripristino e opere di rifacimento delle rete fognaria per conto della Società Lario Reti Holding.

La chiusura della strada al traffico veicolare è prevista nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 settembre, e comunque fino al termine dei lavori , nel tratto compreso tra l’incrocio con via Preguda civ. 81/85 e l’incrocio con via 1° maggio.