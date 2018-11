VALMADRERA – Per consentire i lavori di rifacimento degli impianti di sottoservizi rete acquedotto e rete gas in via San Carlo Borromeo da parte della ditta Devizzi Srl da mercoledì

28 novembre 2018,ore 8.00 sino al 28 marzo 2019 e comunque sino a termine lavori, sono stati istituiti:

divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio pubblico di via San Carlo Borromeo fronte civico n. 38 (2° tornante a salire)

senso unico alternato di circolazione regolato da semafori mobili in via San Carlo Borromeo, per tratti secondo avanzamento lavori, partendo dall’intersezione con via Belvedere sino ad arrivare all’intersezione con via Buonconsiglio – Campogrande.