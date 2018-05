VALMADRERA – Il centro fotografico Gianni Anghileri in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione e Cultura del Comune di Valmadrera organizza per sabato 12 maggio una proiezione di immagini digitali sonorizzate in dissolvenza incrociata a cura dei soci.

L’appuntamento è alle 21 presso il Centro Fatebenefratelli a Valmadrera.

Segue locandina con programma: