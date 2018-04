VALMADRERA – Sabato 5 maggio alle 20.30, presso la palestra della scuola dell’infanzia “Luigia Gavazzi”, si svolgerà un torneo di burraco promosso dall’associazione “Amici dei Pompieri di Valmadrera” Onlus, per raccogliere fondi nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci ad aiutare”.

Dopo l’edizione di due anni fa, l’associazione ripropone l’evento benefico, quest’anno infatti lo scopo è quello di raccogliere i fondi per l’acquisto di cerca persone per l’allertamento in caso di emergenza ai nuovi vigili del fuoco volontari che tra pochi mesi entreranno a far parte del distaccamento cittadino.

In passato, le raccolte fondi dell’associazione avevano consentito di acquistare un mezzo 4×4 Umiog U1700L che da circa un anno e mezzo è in uso presso il distaccamento di Valmadrera.