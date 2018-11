BARZIO – Hanno visto due luci sulla parete dell’Angelone e pensando a qualcuno in difficoltà hanno allertato i Soccorsi: questo il motivo della mobilitazione del Soccorso Alpino della Valsassina nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, a Barzio.

I volontari si sono mobilitati per due alpinisti impegnati sulla via Condor. Fortunatamente però i due non avevano bisogno di aiuto e sono usciti da soli dalla via