BALLABIO – Una gita avventurosa quella vissuta qualche giorno fa dai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile del Cai Ballabio. Il gruppo è partito dal parcheggio di Moggio direzione Artavaggio, pranzo al sacco e arrivo finale al rifugio Cazzaniga, dove sono state montate le tende.

“Purtroppo è arrivato un forte temporale che ha bagnato alcune cose nelle tende – hanno raccontato dal Cai -. Dopo un primo momento di panico generale si è deciso di consumare un’ottima cena in compagnia e appena il tempo l’ha permesso sono state risistemate le tende grazie anche alla disponibilità dei gestori del rifugio Cazzaniga che hanno prestato sacco a pelo e coperte in maniera che tutti potessero dormire in tenda La notte è stata bellissima con grande soddisfazione dei bambini si dono divertiti”.

La mattina seguente, dopo un’abbondante colazione, il gruppo ha effettuato la salita alla cima di Piazzo; da qui discesa verso la baita degli alpini dove c’era la festa; pranzo e poi nel pomeriggio ritorno alle auto. “Una bellissima esperienza sia per i bambini che per i genitori e anche per gli accompagnatori! Un grande ringraziamento ai rifugisti per la disponibilità e la gentilezza dimostrata”.