CASARGO – Domenica importante per il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, che è stato impegnato in due importanti appuntamenti istituzionali a Casargo e a Oggiono.

Presente a Varenna in occasione del Trittico, evento di portata nazionale dedicato alla figura di Giorgio La Pira, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi ha visitato il CFPA di Casargo.

Il presidente di APAF Nunzio Marcelli ha rivolto un ringraziamento particolare al Presidente Grossi per aver onorato il CFPA con la sua autorevole presenza, alle autorità presenti e agli organizzatori del Trittico per aver dato al CFPA di Casargo la possibilità di partecipare a evento di grande importanza per il territorio.

Il Prefetto Liliana Baccari ha evidenziato il ruolo e l’importanza dello studio e del lavoro che gli alunni e l’intera struttura del CFPA hanno per il territorio provinciale e non solo.

Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha illustrato i contenuti del secondo Trittico di Varenna, il messaggio e i valori che Giorgio La Pira ha saputo trasmettere anche nella stesura della Carta Costituzionale.

Il presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Grossi ha magnificato le bellezze del lago e della montagna, ha ringraziato il sindaco di Premana Elide Codega per la visita al museo, ha apprezzato la disponibilità, l’ospitalità e la laboriosità di Antonio Sanelli che ha aperto la sua ditta a tutta la delegazione.

L’assessore del Comune di Lecco Corrado Valsecchi ha illustrato lo stato di fatto del progetto di Villa Ponchielli, mentre il consigliere provinciale Antonio Pasquini ha illustrato il ruolo della Provincia di Lecco nella gestione del CFPA.

La brigata di cucina, pasticceria, sala e bar ha salutato le autorità presenti e ha ricevuto il plauso dal Presidente Grossi, che ha espresso elogi e apprezzamenti per il lavoro a favore degli alunni del CFPA di Casargo.

All’incontro con Grossi erano inoltre presenti: il Presidente del Tribunale di Lecco Ersilio Secchi, l’assessore della Comunità Montana Valsassina e sindaco di Morterone Antonella Invernizzi, il vice sindaco di Varenna Nives Balbi, il vice sindaco di Premana Domenico Pomoni, il sindaco di Parlasco Renato Busi, il neo sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, il vice sindaco del Comune di Perledo Marino Maglia, il vice sindaco di Vendrogno Dario Rusconi, il vice sindaco di Casargo Alfredo Pasquini, gli organizzatori del Trittico di Varenna accompagnati da Ezio Lafranconi e da Pierfranco Mastalli.

Sempre domenica 17 giugno 15 allievi del CFPA di Casargo, guidati dai maitre Stefano Rosato e Maurizio Calabrese e dagli chef Luca Villa e Giampiero Scola, hanno curato il catering per oltre 350 persone in occasione della cerimonia per il conferimento del titolo di Città al Comune di Oggiono.

Un appuntamento festeggiato con una grande celebrazione aperta a tutta la cittadinanza, con la presenza di numerose autorità del territorio.