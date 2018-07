INTROBIO – Sarà l’associazione “Verso l’alto, verso l’altro” di Lecco il nuovo gestore del rifugio Madonna della Neve in Val Biandino: la comunicazione è affidato al bollettino della parrocchia, proprietaria della struttura e dell’omonimo santuario situato alle pendici del Pizzo Tre Signori.

Erano ben 113 le domande arrivate nei mesi scorsi da tutta Italia per aggiudicarsi la gestione della ‘capanna’. “Dopo una prima selezione – spiegano dalla parrocchia – si sono avviati i colloqui con dieci persone per valutare le richieste. Siamo arrivati a definire tre candidati che sono sembrati i più adeguati secondo le nostre esigenze. Gli ulteriori colloqui ci hanno permesso di selezionare l’associazione” che è risultata vincitrice del bando.

Non solo: da questo lunedì’, 30 luglio, partiranno i lavori di manutenzione sia del rifugio che del santuario. Si tratta di opere di risanamento e di impiantistica che saranno eseguite dall’impresa edile Arrigoni di Primaluna e, sottolineano dalla parrocchia, “non andranno ad intaccare lo svolgimento della festa” della Madonna della Neve, prevista per il prossimo 5 agosto.

“Il consiglio Affari Economici ha lavorato sodo in questi mesi per comprendere meglio la posizione della parrocchia e poter arrivare a scelte adeguate” si legge nella nota pubblicata.

L’intervento al Santuario costerà circa 9,3 mila euro e riguarderà il rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione della pensilina esterna, 14 mila euro invece per l’adeguamento della canonica in modo da poter accogliere i volontari che si occupano del servizio al santuario.

Sempre a carico della parrocchia sarà la sistemazione del rifugio per un importo totale di 91 mila euro a cui si aggiunge il costo per gli arredi, ovvero tavoli e letti (27 mila euro) e della cucina. Verrà inoltre realizzato un nuovo impianto fognario di subirrigazione, intervento che costerà circa 27 mila euro.

