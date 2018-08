LECCO – Freccia 45 organizza una giornata in compagnia della famiglia di cervi ai Pian delle Betulle, salvati proprio grazie all’intervento dell’associazione.

La giornata è prevista per domenica 23 settembre: una passeggiata non impegnativa in un parco, respirare la natura, osservare da vicino una famiglia di cervi e magari poter dar loro da mangiare (sono ghiotti di mele e carote), ed infine coronare il tutto con un pranzo veg di polenta e funghi in una locanda tipica di montagna.

“Se siete soli o in famiglia, non importa, la compagnia non manca – sottolineano dall’associazione, ricordando – i cervi hanno estremamente paura dei cani che, quindi, non potranno partecipare alla passeggiata”.

Iscrizioni entro sabato 22 settembre: ufficiostampa@freccia45.org / tel. 3663566015. La donazione minima è di 22 euro, pranzo compreso (15 euro per i bambini)