PASTURO – L’anno è finito bene per la Stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas: nella serata di domenica 30 dicembre, come ormai è consuetudine, i tecnici hanno riproposto la salita in notturna sulle vie di arrampicata di più tiri presenti alla Rocca di Baiedo (Solitudine, Folletto e Necropolis).

Le vie sono state illuminate e animate dalla presenza di oltre quaranta iscritti al Cnsas, provenienti anche dalle vicine stazioni di Lecco e del Triangolo Lariano. In cima alla Rocca di Baiedo le cordate sono state accolte da un ricco aperitivo, organizzato da mogli e fidanzate: un momento di condivisione per scambiarsi, in modo del tutto particolare, gli auguri di fine anno.

La serata si è conclusa con una cena tutti insieme in pizzeria. Parecchi automobilisti e passanti si sono fermati sotto la parete della Rocca, nei pressi del parcheggio della pista ciclabile, per ammirare lo spettacolo di luci. I sessanta tecnici della stazione di Valsassina e Valvarrone augurano a tutti un felice anno nuovo, con la speranza che sia intenso sereno e pieno di progetti.