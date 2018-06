BARZIO – Dal 12 al 15 luglio a Barzio torna il Valsassina Country festival: la manifestazione country più grande in Italia. La favolosa epopea del West in un contesto d’eccezione: il mito della frontiera americana, la vita dei pionieri nelle pianure incontaminate, le inconfondibili melodie e i sapori della loro cucina più tipica. Tutto questo e molto altro al Valsassina Country Festival che, dal 12 al 15 luglio, vedrà la sua 5° edizione a pochi chilometri da Lecco nel comune di Barzio, in Località la Fornace.

La quattro giorni è organizzata dall’Associazione Agri Music Event in collaborazione con la Parrocchia S. Alessandro di Barzio, con l’intenzione di diffondere i valori della cultura country americana.

La manifestazione si rivolge a un pubblico che spazia dagli amanti del genere a chiunque voglia avvicinarsi alle atmosfere ‘di frontiera’ offrendo ai partecipanti una festa dai colori inconsueti e dal sapore di altri tempi:

“Un mondo in cui non c’è una ricerca forsennata della propria immagine, in cui i valori in gioco sono ben altri, diversi da quelle situazioni odierne che impongono stereotipi in cui dobbiamo essere tutti uguali e a cui non tutti riescono ad accedere da vincenti. Questo è un mondo davvero aperto e genuino” racconta Ivan Rota Stabelli, Vice-Presidente di Agri Music Event, e continua: “La vita a contatto con gli elementi, come sperimentata in questo contesto, insegna ad apprezzare la fatica, l’aria aperta e a riscoprire le soddisfazioni delle attività realizzate con le proprie mani, tutte dimensioni vivibili in sintonia con la natura”.

I 100.000 m2 , di cui 4000 coperti, ospiteranno tantissime attività tra cui: il Rodeo organizzato da 4S Ranch, una tappa interregionale valevole per i Campionati Regionali di Mountain Trail IMTCA/Fitetrec-Ante 2018 (i campioni regionali che si qualificheranno saranno poi ammessi alla finale nazionale e alla Coppa delle Regioni 2018), gli esclusivi workshop presentati da Drew Mischianti e Natalia Estrada, titolari del Ranch Academy e le dimostrazioni di Ranch Sorting. Non mancheranno musica e balli, con l’atteso concerto live, in calendario per la serata di venerdì, di Vince Moreno che per l’occasione arriverà direttamente da Nashville, capitale mondiale di musica country.

Anche i più piccoli potranno muovere i primi passi nel mondo degli animali, dalla loro conoscenza, alla pulizia, fino alla loro nutrizione all’interno delle fattorie didattiche promosse da BioTeam, sperimentare il battesimo della sella e divertirsi al luna park. A incentivare la vita a contatto con la natura, è stata predisposta una grande area per camper. Per tutti una ristorazione selezionatissima che porterà sulle tavole sapori, gusti e profumi dei piatti delle praterie, prime fra tutte le rinomate specialità alla griglia.

Si delineano così i tratti della manifestazione che nel 2018 si guadagna il titolo di “più grande Festival Country” italiano, ma il Valsassina Country Festival non è grande solo per lo spettacolo che offre, la levatura va oltre e si conferma nello scopo benefico cui è devoluto l’intero ricavato, destinato alle esigenze della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Barzio.